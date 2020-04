Die Vereinigung der Ärzte und Zahnärzte AMMD kritisiert Strafandrohungen durch die Gesundheitsverwaltung.

Ein Brief der Santé sorgt für Aufruhr

Jacques GANSER

Dieser Brief kommt zum falschen Zeitpunkt und ist, sowohl was den Ton als auch den Inhalt betrifft, völlig unangebracht, lässt die Vereinigung der Ärzte und Zahnärzte AMMD am Dienstag in einem Schreiben verlauten. Die Vereinigung reagiert damit auf einen Brief, den die Direktion der Santé am Montag an sämtliche Allgemeinärzte verschickt hatte.

In dem Schreiben erinnert der Direktor der Santé, Dr. Jean-Claude Schmit, daran, dass die Praxen der Allgemeinärzte laut Réglement grand-ducal vom 18. März 2020 nur in absoluten Notfällen Patienten empfangen dürfen. Ihm sei aber nun zugetragen worden, dass einzelne Praxen und Zahnarztpraxen wieder den regulären Betrieb aufgenommen hätten und auch reguläre Patienten behandeln würden, ohne dass ein Notfall vorliege. Schmit hat deshalb in seinem Schreiben mit Kontrollen durch Beamte des Gesundheitsministeriums und mit Strafen gedroht.



Die AMMD kritisiert dieses Schreiben nun vehement. Man sei dabei, eine Exit-Strategie zu erarbeiten, um die geregelte Gesundheitsversorgung in den Praxen wieder aufzunehmen. Dies, um im Interesse des Patienten sämtliche Pathologien behandeln zu können. Der Zeitpunkt des Briefs sei deshalb sehr unglücklich gewählt. Der Großteil der Ärzte und Zahnärzte würde die aktuell geltenden Regeln im Sinne der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie denn auch einhalten.

