Ein brennender Turm: Der Kathedralenbrand von Luxemburg

Die Katastrophe von Notre-Dame weckt Erinnerungen: An Karfreitag 1985 bricht bei Renovierungsarbeiten am Turm der Luxemburger Kathedrale ein Brand aus. Ein Blick ins Archiv.

Karfreitag 1985: Luxemburg rüstet sich für den Besuch von Papst Johannes Paul II., der am 15. und 16. Mai in unser Land kommen sollte. An diesem 5. April 1985 sind Arbeiter im Auftrag der Gemeindeverwaltung damit beschäftigt, am alten Turm der Kathedrale Ausbesserungsarbeiten durchzuführen, als gegen 13.45 Uhr Flammen aus dem Dach schlagen.



Dreieinhalb Minuten nach 14 Uhr wird der Brand offiziell bei der Feuerwehr gemeldet, sechs Minuten später lodern die Flammen bereits lichterloh über dem Dach der Kathedrale. Knapp 20 Minuten später stürzt der Turm in sich zusammen, brennende Balken fallen in den Binnenhof zwischen Nationalbibliothek und Kathedrale, weitere Teile durchschlagen das Dach des Kirchenschiffes der Kathedrale und lösen dort weitere Brandherde aus, während das Kreuz in die Parkanlagen hinter dem Außenministerium fällt.

Mit dem zusammenstürzenden Turm wird auch das Glockenspiel der Kathedrale zerstört, die Glocken selbst erleiden durch die starke Hitzeentwicklung schwerwiegenden Schaden. Glücklicherweise kann ein Ausbreiten des Feuers auf die Kathedrale selbst verhindert werden, obwohl das Dach des Kirchenschiffes an mehreren Stellen durch herabstürzende Trümmerteile schwer beschädigt wird. Nach knapp zwei Stunden intensiver Löscharbeiten ist das Feuer gelöscht.

Papstbesuch und neue Kathedral-Glocken

Trotz des Schadenfeuers brauchten 1985 weder die Oktave, noch der Papstbesuch am 15. und 16. Mai verschoben zu werden. Bereits im Sommer wurde der Kathedralturm wieder errichtet, Anfang September war das Holzgestühl der Turmspitze fertiggestellt und am 13. September 1985 wurde das Turmkreuz an der 32,5 Meter hohen Spitze angebracht. Ab dem 11. Oktober 1985 drehte sich wieder der Hahn im Wind und am 17. Oktober waren der Wiederaufbau offiziell beendet.

Im Februar/März 1986 wurden dann die zehn neuen Glocken in der Karlsruher Glockengießerei gefertigt. Das Glockenspiel „Carillon“ mit 37 neuen Glocken war zum Oktavbeginn am 19. April 1986 betriebsbereit und nach der feierlichen Weihe der neuen Glocken am 7. Juni 1986 erklangen am 10. Juli 1986 zum ersten Mal wieder die Kathedralglocken über den Dächern der Stadt, ehe die Instandsetzungsarbeiten Anfang November 1986 offiziell abgeschlossen werden konnten.



(Artikel von Armand Thill zwanzig Jahre nach dem Brand, im "Luxemburger Wort" vom 5. April 2005)