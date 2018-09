Ein Blick in den Tunnel

Die Straßenbauverwaltung kümmert sich um die landesweite Wartung der Straßen- und Autobahntunnels. Am Wochenende wurden demnach Arbeiten am Howalder Tunnel auf der Autobahn A1 durchgeführt. Hier einige Bilder.

Mitte August hat die Straßenbauverwaltung mit der landesweiten Wartung der Tunnels begonnen. So stand denn auch am vergangenen Wochenende der Howalder Tunnel auf der Autobahn A1 auf dem Prüfstand. Die Arbeiten, bei denen die Sicherheitsvorrichtungen überprüft und die Wände geputzt werden, erfolgten in der Nacht zum Samstag.



10 Autobahntunnel Howald: Sicherheitscheck und Säuberung des Tunnels auf- der Autobahn A1. (In der Nacht zum Samstag) Foto: Lex Kleren

Bis Ende Oktober werden noch folgende Tunnel gewartet: Grouft, Réngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Mersch, Howald, Cents, Serra, Kirchberg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Petingen, Biff, Frisingen, Markusberg und Aessen.



Autofahrer müssen sich in den kommenden Wochen auf mögliche Straßen- und Autobahnsperrungen einstellen. Mehr Informationen dazu auf: www.cita.lu.