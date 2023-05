Der Hektik des Alltags entfliehen - das kann man ab sofort im „Jardin du multilinguisme“ beim Europäischen Gerichtshof.

Kirchberg wird grüner

Ein besonderer Park am Fuße der Goldtürme

(DL) - Wer Kirchberg sagt, der denkt wohl in erster Linie an Bürogebäude, Hektik und Verkehr. Mit dem „Jardin du multilinguisme“ gibt es in dem Viertel ab sofort eine neue Möglichkeit, dem Arbeitsalltag zu entfliehen.

Auf Initiative des Fonds Kirchberg wurde die brachliegende Fläche zwischen Boulevard Konrad Adenauer und Rue Charles-Léon Hammes, auf der sich zuvor das alte Jean-Monnet-Gebäude befand, zu einer öffentlichen Parkanlage umgewandelt, die thematisch ins Europaviertel passt: Der Garten steht ganz unter dem Thema der Mehrsprachigkeit, passend zu seiner europäischen Umgebung und mit Verweis auf die 24 offiziellen Sprachen der EU. Pünktlich zum Europatag am 9. Mai feiert der neue Park Eröffnung.

Die neue Grünanlage ist öffentlich zugänglich und soll künftig auch für Veranstaltungen genutzt werden. Das Projekt gilt als „vorübergehend“ - bis das Areal bebaut wird. Konkrete Pläne dafür gibt es bislang aber noch nicht.

Gestaltet wurde der „Jardin du multilinguisme“ durch den bekannten Pariser Landschaftsgärtner Michel Desvigne. In Luxemburg tragen der Park Dräi Eechelen sowie die Hochofenterrassen in Belval ebenfalls Desvignes Handschrift.



