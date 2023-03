In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um angestaute Wut.

Gazettchen

Ein Beschwerdebrief an Spülmaschinenbanausen

Amélie SCHROEDER In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um angestaute Wut.

An und für sich würde ich mich als recht friedliches Exemplar der Spezies Mensch beschreiben. Es gibt selten Momente, in denen Sie mich richtig garstig erleben. Es sei denn, Sie würden mir eine bestimmte Sorte Schokoriegel wegessen - dann kann es schon mal vorkommen, dass ich miesepetrig werde. Und dann gibt es noch diese eine Sache, die mich provoziert.

Schließlich muss dafür nicht ein Krokodilbecken überquert, drei goldene Haare des Teufels eingesammelt oder der Mount Everest überwunden werden.

Dabei handelt es sich um eine bestimmte Angewohnheit bei Menschen. Diese besagten Menschen gehören der Ich-räume-die-Spülmaschine-nicht-ein-obwohl-noch-Platz-ist-sondern-stelle-meine-Sachen-stattdessen-ins-Spülbecken-Fraktion an. Da kann ich nur fragen: WARUM? (Und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass Großbuchstaben im Internet als Schreien gelten).

Meist befindet sich das Wunderwerk der menschlichen Evolution, denn seien wir mal ehrlich - die Erfindung der Spülmaschine ist toll - in Reichweite des Spülbeckens. Die körperliche Anstrengung, die man beim Akt des Einräumens in Kauf nehmen muss, hält sich dementsprechend in Grenzen. Schließlich muss dafür nicht ein Krokodilbecken überquert, drei goldene Haare des Teufels eingesammelt oder der Mount Everest überwunden werden.

Gazettchen, die tägliche Kolumne des Luxemburger Wort In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags.

Schaue ich mich jedoch in diversen Küchen um, scheint dies der Fall zu sein. Denn Tasse um Tasse und Glas um Glas stapelt sich das Mirakel der Faulpelze, das Ähnlichkeiten mit dem Geschicklichkeitsturm des Spiels Jenga aufweist, im Spülbecken.

Man muss meinetwegen auch kein abgeschlossenes Studium im korrekten Einräumen der Spülmaschine besitzen. Doch solange das Geschirr drin ist und nicht daneben, bin ich glücklich.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.