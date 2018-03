Wenn Diebe in das Auto eingebrochen sind, führt dies für den Fahrzeughalter immer zu Unannehmlichkeiten. Mit der richtigen Versicherung bleibt der aber wenigstens nicht auf dem Schaden am Wagen sitzen.

Lokales 2 Min.

Ein Autoeinbruch mit unangenehmen Folgen

Diana Hoffmann Vier Mal am Tag passiert es in Luxemburg. Ein Einbruch in ein Fahrzeug. Wie man entschädigt wird, hängt von der Art der Versicherung ab.

Es dauerte wohl nur Sekunden. Als Ben nach einer Fünf-Minuten-Kaffeepause gegen 9.30 Uhr aus einer Gaststätte zurückkehrte, war es passiert. In sein Auto, das auf einem kleinen Parkplatz an einer viel befahrenen Straße stand, war eingebrochen worden. Jemand hatte die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und seinen Rucksack, der auf dem Sitz lag, gestohlen. Ärgerlich, auch wenn sich, bis auf die Kreditkarte, die er sofort unter der Telefonnummer 49 10 10 sperren ließ, keine Wertsachen darin befanden.



Vier Mal am Tag kommt es im Schnitt laut Polizeistatistiken in Luxemburg zu einem Einbruch in ein Fahrzeug. Für den Betroffenen stellen sich dann einige Fragen. In diesem Fall: Wer kommt für den Schaden auf? Für das eingeschlagene Fenster? Und für den Rucksack?



Voll- und Teilkasko

„Wer eine Teil- oder eine Vollkaskoversicherung für seinen Wagen abgeschlossen hat, der bekommt die Kosten für sämtliche Schäden am Fahrzeug, die durch einen Einbruch oder Einbruchsversuch entstanden sind, erstattet“, erklärt Paul-Charles Origer vom Verband der Versicherungsgesellschaften (ACA). Etwas komplizierter wird es bei den Gegenständen, die sich im Auto befanden. Sie sind in vielen Fällen nicht durch eine Kasko abgedeckt, da diese sich allein auf Fahrzeugteile oder Gegenstände, die fest im Auto eingebaut sind, beschränkt, wie zum Beispiel ein fixes Navigationsgerät oder ein Autoradio. Ein auf dem Beifahrersitz vergessenes Handy wird gewöhnlich nicht erstattet. Zwar ist es möglich, eine Zusatzversicherung für Gegenstände im Auto abzuschließen, jedoch greift diese nur im Fall, dass nicht grob fahrlässig gehandelt wurde. Als grob fahrlässig gilt etwa, wenn Wertgegenstände von außen sichtbar waren oder wenn vergessen wurde, das Auto abzuschließen.



Autoeinbrüche: „Man muss nicht viel können“

Ein Fahrrad, das auf einem Fahrzeugträger mitgeführt wird, oder die Skiausrüstung in einer Box auf dem Dach müssen ebenfalls meist zusatzversichert werden. „Es bestehen große Unterschiede zwischen den Bedingungen der einzelnen Versicherungsgesellschaften. Daher ist es schwer, pauschale Aussagen zu machen“, erklärt Paul-Charles Origer.



Übrigens ist es für eine bessere Abwicklung des Falles für die Versicherungen wichtig, dass die Einbruchsspuren anhand von Fotos dokumentiert werden. Auch eine Anzeige bei der Polizei sollte unbedingt erfolgen. Ben hatte Glück im Unglück. Nur einige Stunden nach dem Vorfall wurde er von der Polizei kontaktiert. Sein Rucksack samt Inhalt war rund fünf Kilometer vom Tatort entfernt gefunden worden. Nur die Kreditkarte fehlte. Auch wenn der Besuch in der Werkstatt ihn dank seiner Kaskoversicherung kein Geld kostete – unangenehm war die Fahrt mit dem notdürftig mit Tüten zugeklebten Fenster bei Regen allemal.

Vier Autoeinbrüche am Tag 1 426 Fahrzeugeinbrüche wurden 2016 in Luxemburg registriert. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei einem großen Teil um Beschaffungskriminalität handelt. Den Tätern reicht zumeist ein Handy oder eine Sonnenbrille aus, die dann an der nächsten Ecke für wenig Geld verkauft wird.