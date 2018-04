2017 war ein gutes Jahr für die Organspende im Großherzogtum – sagt die Vereinigung Luxembourg Transplant. Dennoch besitzen 61 Prozent der Luxemburger keinen Organspendeausweis.

Ein Ausweis für Lebensretter

Das Leben geht weiter, ist auf der lilafarbenen Karte in Kreditkartenformat zu lesen. Auf der Rückseite kann der Besitzer der Karte ausfüllen, ob er Organspender sein will, oder eben nicht. Im vergangenen Jahr hat sich ein positiver Trend bemerkbar gemacht: Acht von zehn Luxemburgern würden ihre Organe spenden – das ergibt eine von der Organisation Luxembourg Transplant in Auftrag gegebene Studie.

Insgesamt 32 Patienten konnte im Vorjahr das Leben gerettet werden, da neun Personen sich zur Organspende bereit erklärt hatten. Gesundheitsministerin Lydia Mutsch spricht von einer deutlichen Verbesserung der Situation.



Pass hilft bei schwierigen Entscheidungen



Der violette Ausweis kommt dann zum Einsatz, wenn Entscheidungen im Krankenhaus schwer fallen: Wenn man gerade eine liebgewonnene Person verloren hat und man darüber informiert wird, dass dem Verstorbenen nun das Herz entnommen wird. In dieser Situation kann der Organspendeausweis helfen, theoretisch.



Die Praxis erscheint etwas komplizierter: Per Gesetz ist seit 1982 jeder Luxemburger Organspender, sofern er das nie ausdrücklich abgelehnt hat. Widersprechen geht am einfachsten mit dem erwähnten Organspendeausweis; allerdings besitzen 61 Prozent der Luxemburger keinen solchen Pass.



Die andere Möglichkeit ist, dass man seinen Mitmenschen klar sagt, dass man seine Organe spenden will, oder das eben ausdrücklich ablehnt. 43 Prozent der Befragten beziehen zu dieser Frage allerdings überhaupt keine Stellung, zeigt die Studie. Weitere 18 Prozent besitzen keinen Ausweis; haben ihr Umfeld aber über die persönliche Entscheidung informiert.



Tod darf kein Tabuthema sein



Stirbt eine Person, die weder einen Ausweis bei sich trägt, noch klar gesagt hat, ob sie spenden will, steht für die Transplantationskoordinatoren ein klärendes Gespräch mit der Familie des Verstorbenen an. Sie erhoffen sich, dabei Hinweise zu finden, wie der Verstorbene zu der Thematik stand. Denn oft kennt das nahe Umfeld den Willen des Verstorbenen nicht: „Das liegt daran, dass der Tod weiterhin ein Tabuthema ist“ so Claude Braun, Präsident von Luxembourg Transplant. Er rät dazu, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und Gespräche über den Tod nicht zu scheuen.



An dieser Problematik setzen nun die Dossiers de soin partagé (DSP) an. In den elektronischen Patientenakten, zu denen jeder Arzt Zugang hat, soll in Zukunft vermerkt werden, ob der Patient Herz, Niere und Co. spenden will. Zu diesen Informationen haben dann auch die Transplantationskoordinatoren Zugriff, was ihnen die Entscheidung für oder gegen eine Transplantation erleichtern soll. Die DSP befinden sich derzeit noch in der Testphase, allerdings sollen sie noch dieses Jahr in den Einsatz kommen, sagt Lydia Mutsch.



Nicht jeder wird Organspender



Durchschnittlich warten im Großherzogtum jedes Jahr 65 Personen auf solch eine lebensrettende Operation. Im Vergleich dazu erscheinen 32 Transplantationen etwas gering: „Bei diesen Zahlen muss man bedenken, dass nicht jede Organtransplantation auch tatsächlich durchgeführt wird“, erklärt der Koordinator Jorge De Sousa. Manchmal spreche die medizinische Verfassung des Toten dagegen, auch wenn er sich eigentlich zur Organspende bereit erklärt hatte.

Den kostenlosen Organspendeausweis bekommt man in Apotheken, beim Hausarzt und bei der eigenen Gemeinde. Oder man lädt sich die App Passeport de Vie auf das Handy. Anträge können ebenfalls online gestellt werden. Weitere Information gibt es hier.