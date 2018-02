Von Rita Ruppert

Oberhalb des Sonnebierg in Walferdingen stehen aktuell acht Hochspannungsmasten des Energielieferanten Creos. Spätestens in sechs Jahren werden sie von der Bildfläche verschwunden sein. Bis auf einen. Mast 3A soll bis zur Hälfte abgetragen und in einen Aussichtsturm umgebaut werden.



Die Idee dazu hatte Förster Gilles Lichtenberger, das Projekt konzipiert hat Guy Waringo, Bauingenieur im Ruhestand ...