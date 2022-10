Die ukrainischen Rettungskräfte haben bereits viele Ambulanzen verloren. Eine Spendenkampagne soll für Ersatz sorgen.

Ukraine is calling

LUkraine bittet um Spenden für 112 Ambulanzen

„Über 430 reguläre Ambulanzen und 1.671 Feuerwehrfahrzeuge sind bisher zerstört worden oder wurden in russisch kontrollierte Gebiete gebracht“, sagt Pavlo Kyrylenko, der Chef der Militärverwaltung der Region Donezk bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der Kampagne „Ukraine is calling“. Er ist live aus einem Luftschutzbunker zugeschaltet.

Pavlo Kyrylenko war live zugeschaltet. Er berichtete aus einem Luftschutzbunker. Foto: Chris Karaba

Bei der Spendenkampagne geht es um den Kauf von 100 Rettungsfahrzeugen. „Besser wären 112 Stück“, meint Nicolas Zharov, der Präsident der luxemburgischen Vereinigung LUkraine, der Organisation, die die Kampagne ins Leben gerufen hat. „Eine voll ausgestattete Ambulanz kostet 100.000 Euro, ein Feuerwehrfahrzeug 300.000 Euro“, rechnet er vor.

Es ist nicht der erste Aufruf von LUkraine. Die Asbl hat bereits das Projekt „UAmbulance“ erfolgreich abgeschlossen. „Die letzte gespendete Ambulanz kam in eine gerade erst befreite Stadt“, betont Nicolas Zharov. „Das Problem ist, dass es nicht genügend Fahrzeuge gibt.“ Das soll sich nun ändern.

Russland zerbombt zivile Einrichtungen

„Der Aggressor ignoriert alle Regeln und greift Zivilisten an“, meint Inna Yaremenko, die Vize-Präsidentin von LUkraine. Im ganzen Land zerbombe Russland zivile Einrichtungen, wie Kindergärten, Schulen oder Stromwerke.

Nicolas Zharov, der Präsident von LUkraine. Foto: Chris Karaba

„Eine große Zahl an kritischer Infrastruktur wurde beschädigt oder zerstört“, bedauert sie. „Die materiellen Ressourcen der Rettungsdienste nutzen sehr schnell ab und sind bis an ihr Limit gedehnt“, erklärt sie.

Die Rettungskräfte arbeiten am Limit

Viele Rettungsfahrzeuge wurden in den vergangenen acht Monaten zerstört und müssen dringend ersetzt werden. Natalia Anoshyna

„Viele Rettungsfahrzeuge wurden in den vergangenen acht Monaten zerstört und müssen ersetzt werden“, bestätigt Natalia Anoshyna, die aus der ukrainischen Botschaft in Brüssel zugeschaltet wurde. Jede einzelne Person könne zum Kauf von neuen Rettungsfahrzeugen beitragen.

Rettungskräfte sind nach einem russischen Drohnenangriff im Stadtzentrum von Kiew im Einsatz. Russland hatte das Nachbarland mitten im morgendlichen Berufsverkehr mit Luftschlägen überzogen. Foto: dpa

„Wir evakuieren Zivilisten aus den vordersten Kampflinien“, erklärt Pavlo Kyrylenko. Die Rettungsmannschaften riskieren ihr Leben jeden Tag. „Alleine in dieser Woche haben wir viele Mitarbeiter verloren.“ Das Wichtigste sei aber, „dass die Notfallärzte zu dem Ort zu kommen, an dem die Hilfe benötigt wird“. Und das sehr schnell.

Die humanitäre Lage in der Ukraine hat sich zudem verschlimmert. Auf den Angriff auf die Krim-Brücke am 8. Oktober reagierte Russland mit den größten Raketenangriffen seit Kriegsbeginn. „Am 10. Oktober wurden rund 80 Lenkflugkörper auf Kiew abgeschossen“, erinnert Natalia Anoshyna. „Russland will unser gesamtes Land zerstören, jede einzelne Stadt“, so Natalia Anoshyna.

Die humanitäre Lage verschlimmert sich



„Der Feind zerstört täglich kritische Infrastrukturen“, sagt auch Pavlo Kyrylenko. Täglich erfährt er auch, wie viele ukrainische Bürger getötet, verletzt, gefangen genommen und verschleppt wurden. Auch Rettungskräfte tauchen in den Listen auf. „In dieser Woche haben wir viel medizinisches Personal verloren“, sagt er.

Die Menschen in der Ukraine erleben jeden einzelnen Tag Raketenangriffe. Russland will unser gesamtes Land zerstören, jede einzelne Stadt. Natalia Anoshyna

„Viele Ukrainer verdanken ihr Leben dem heldenhaften Einsatz der Rettungskräfte“, meint Inna Yaremenko ihrerseits. Sie sieht die Rettungskräfte in der Ukraine an einem Wendepunkt angekommen: „Die medizinischen Teams müssen immer häufiger die Wahl treffen, zu welchem Notfall sie fahren sollen.“

Der offizielle Start von „Ukraine is calling“ fand am Dienstag in Luxemburg statt. Zehn Millionen Euro sollen zusammenkommen, am Mittwoch stand der Zähler bereits bei 22.500 Euro. Bald sollen es mehr werden, denn in naher Zukunft wird die ganze Welt die blaugrünen Plakate der Kampagne kennenlernen. „Der Start in Luxemburg ist nur die erste Stufe“, sagt Nicolas Zharov. „Bei der zweiten Stufe bringen wir die Kampagne in die Nachbarländer und die ganze EU, bei der dritten in die USA und nach Kanada.“

LUkraine will 112 Ambulanzen durch Spenden finanzieren

Zudem plane LUkraine etwas Außergewöhnliches, um die Aufmerksamkeit auf ihr Anliegen zu lenken. „Wir wollen zwei zerstörte Ambulanzen aus den Kriegsgebieten nach Luxemburg bringen“, verrät der Präsident von LUkraine. Der „Papierkram“ sei noch in Bearbeitung, dann soll eine ukrainische Ambulanz nach Esch kommen und eine in die Hauptstadt.

Wann die ersten Rettungsfahrzeuge in Richtung Osten aufbrechen werden, steht noch nicht fest. Sicher ist nur, dass sie dringend gebraucht werden. „Die Rettungsmannschaften stehen bereit, die Ambulanzen könnten sofort in den Einsatz geschickt werden“, meint Pavlo Kyrylenko.

