Ein Amphitheater in Belval

Mitten auf dem Parking Square Mile sind die beiden, runden Sinterbecken nicht zu übersehen. Nun steht fest, in einem entsteht ein Restaurant, in dem anderen ein Amphitheater.

Belval wird ein Amphitheater bekommen. Die Kulisse dafür wird eines der beiden Sinterbecken auf dem Parking Square Mile bieten. So sieht es zumindest das Projekt um das Architektenbüro Metaform architects vor, das sich beim Wettbewerb zur Revitalisierung des Platzes durchsetzen konnte.

Die beiden Sinterbecken befinden sich auf dem Parking Square Mile, hier im Vordergrund. Foto: Agora

Ein Aquarium im Becken



Das südlichere der beiden Sinterbecken, soll laut dem Gewinnerprojekt mit Zuschauerrängen bestückt werden und so ein kleines Amphitheater bilden. Über eine Verbindung wird es mit dem nördlichen Sinterbecken verbunden werden.



In letzterem ist ein Restaurant mit großen Fensterfronten und eine Aussichtsterrasse vorgesehen. Dieser wird allerdings nur einen kleinen Teil des Beckens einnehmen indem auch eine Wasserfläche geplant ist. Wie die Entwicklungsgesellschaft Agora in einer Mitteilung schreibt, ist im Untergeschoss des Restaurants ein vollverglaster Kubus, das sogenannte Aquarium, geplant.

Im Sinterbecken links ist ein Amphitheater vorgesehen. Im Becken rechts entstehen ein Wasserplatz und ein Restaurant. Grafik: Metaform architects Luxemburg

Beide Becken werden begehbar sein



"Beide Becken werden begehbar und damit in ihrer ursprünglichen Dimension als besonderer Freiraum erfahrbar sein", schreibt Agora noch. „Das Besondere am Konzept vom Team Metaform ist dessen starke Identität, die die Erinnerung an den historischen Ort nutzt und ihm eine neue poetische Dimension in einer grünen Umgebung verleiht“, wird Architekt Christian Bauer, Jury-Vorsitzender und Co-Architekt der Maison du Savoir, in der Mitteilung zitiert.



Ende 2017 hatte Agora einen internationalen Wettbewerb zum Sinterbeckenplatz ausgeschrieben. 13 Mannschaften haben teilgenommen, von denen es sieben in eine engere Auswahl geschafft hatten. Im März wurden drei davon ausgewählt. Im Mai fiel schließlich die Entscheidung zu Gunsten von Metaform.



Der Sinterbeckenplatz wird das Herz des zukünftigen Viertel Square Mile darstellen. Dieses wird anstelle des aktuellen Parking Square Mile entstehen. Das Metaform-Konzept soll nun in den nächsten drei Jahren phasenweise umgesetzt werden, schreibt Agora noch. Es befindet sich auf Gelände der Gemeinde Sassenheim.



Sinterwas? Dort, wo heute ein Parking besteht und morgen ein neues Viertel entstehen soll, stand früher, als die Hochöfen noch in Betrieb waren, die Sinteranlage. Wie auf der Internetseite der Planungsgesellschaft Agora nachzulesen ist, wurde hier pulveriges Eisenerz mit Konzentraten sowie Zuschlägen zusammengebacken und zu sogenannten Pellets verarbeitet, die anschließend in den Hochöfen zu Roheisen weiterverarbeitet wurden. Die Pellets konnten die Gase, die beim Stahlkochen entstehen, besser entweichen lassen und halfen so, die Qualität des Endprodukts zu verbessern. Erhalten sind noch Teile der Kamine und zwei Sinterbecken. Diese werden in die Bebauung des Viertels integriert.