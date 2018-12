Anstatt sich bis Weihnachten täglich selbst mit einem Stück Schokolade aus dem Adventskalender zu beschenken, kann man auch etwas Gutes tun - mit einem umgekehrten Adventskalender.

Ein Adventskalender für andere

Diana HOFFMANN

Die Vorweihnachtszeit. Eine Zeit, in der viele mit der Suche nach Geschenken für ihre Liebsten beschäftigt sind. Eine Packung Nudeln, Konserven oder Hygieneartikel kommen dabei wohl den Wenigsten in den Sinn. Manche Menschen denken aber auch in der Vorweihnachtszeit an solche, leider allzu oft als selbstverständlich wahrgenommene Dinge. Ja, auch in Luxemburg gibt es Menschen, denen ein solches Geschenk eine Freude macht. Sei es, weil sie so eine gewisse Anteilnahme erfahren, oder dadurch, dass der Druck finanzieller Not für kurze Zeit weniger wird.



Die Zeit hin zum Jahresende ist eine Zeit der Kontraste – der Verschwendung und der Besinnlichkeit. Eine Zeit, die die Table Ronde Luxembourg (siehe Kasten unten) nutzt, um mit einer Aktion an das Mitgefühl in der Bevölkerung zu appellieren. Die Mitglieder haben landesweit den Aufruf lanciert, einen sogenannten umgekehrten Adventskalender zu machen. Dieser funktioniert so, dass man nicht jeden Tag ein Türchen – hinter dem sich nur allzu häufig schlechte Schokolade befindet – öffnet, um das Warten auf Weihnachten zu verkürzen. Nein, es soll nicht mit einem vollen, sondern einem leeren Adventskalender begonnen werden. In diesem Fall mit einer Kiste, die gefüllt wird. Und zwar für jemand anderes, der vielleicht nicht das Glück hat, Menschen mittels Geld helfen zu können.



„Eigentlich ist schenken meist auch schöner, als beschenkt zu werden“, so empfindet es jedenfalls auch Pit Maas, der mit einem Foto seines umgekehrten Adventskalenders die Aktion vergangenes Jahr eher spontan auf Facebook ins Rollen gebracht hatte. „Menschen, die finanziell bessergestellt sind, können sich die meisten materiellen Wünsche selbst erfüllen. Dass es aber auch hierzulande Personen gibt, die sich über so einfache Sachen freuen, gibt zu bedenken“, meint er. Sein Facebook-Post fand 2017 über Nacht Tausende von Nachahmern.

Überraschende Anteilnahme bei der Aktion 2017

Als der 36-Jährige die Aktion damals startete, wusste er noch nicht einmal, wem er seinen Adventskalender spenden wollte. Gegen Ende des Jahres waren rund 3 000 Kisten zusammengekommen. Etwa 2 000 davon wurden der Stëmm vun der Strooss übergeben, eine gemeinnützige Organisation, die Mittel- und Obdachlosen hilft.



Dieses Jahr soll die Aktion nicht mehr einer Nacht- und Nebelaktion gleichen. Daher hat Pit Maas die Organisation den Mitgliedern der Table Ronde Luxembourg übergeben, wo er ebenfalls Mitglied ist. Fast 40 Anlaufstellen gibt es nun landesweit, wo Pakete, Tüten und Spenden abgegeben werden können. Einzusehen sind diese auf www.adventskalenner.lu.



Sie packen an und ein: Yves Sibenaler, Präsident der nationalen Table Ronde, Fabien Schmit von der Vereinigung Spëndchen und Pit Maas, der die Idee des umgekehrten Adventskalenders nach Luxemburg brachte (v.l.n.r.) Foto: Privat

Freiwillige bringen die Spenden dann zu einer Lagerhalle des Roten Kreuzes in Bartringen, wo der nötige Stauraum vorhanden ist. „Dort müssen die Kisten geöffnet werden, um die Produkte möglichst effizient verteilen zu können“, erklärt Pit Maas.

Gebraucht werden trockene Lebensmittel: zum Beispiel Nudeln, Reis oder Zwieback, die lange haltbar sind, aber auch Konserven oder Hygieneartikel wie Deo, Zahnpasta oder Seife. Andere Spenden, wie etwa Kleider, werden bei dieser Aktion nicht gesammelt.

Kisten werden ausgepackt und Produkte neu verteilt



Je nach Bedarf werden die Waren in den Läden der Caritas oder des Roten Kreuzes verteilt, und auch an die Stëmm vun der Strooss weitergegeben. An diesen verschiedenen Stellen kommen sie dann den Bedürftigen zugute.



Eine berechtigte Frage ist nun natürlich, ob die Hilfsorganisationen nicht besser mit Geldspenden bedient wären? „Ja und nein“, meint Pit Maas. „Bei unserer Aktion kommt 100 Prozent dessen, was eingereicht wird, direkt bei den Bedürftigen an. Möglicherweise motiviert das den einen oder anderen mehr mitzumachen“. Geldspenden sind natürlich ebenfalls sehr sinnvoll, da die Organisationen das Geld dann dort einsetzen können, wo Bedarf besteht.

Und dann ist da eben noch Weihnachten. Wie Mitarbeiter von Hilfsorganisationen wissen, sind die Menschen zu dieser Zeit am Ende des Jahres spendierfreudiger. „Jedoch sollte nicht vergessen werden, dass die Not mancher Menschen nicht nur am Ende des Jahres groß ist“, so Pit Maas. Ob nun in Form einer Adventskalender-Kiste mit 24 Produkten oder einer Tüte mit einigen Dosen Ravioli. Die Menge entscheidet nicht über das gute Gefühl, etwas dazu beigetragen zu haben, aus Gesellschaft ein bisschen mehr Gemeinschaft gemacht zu haben.

www.adventskalenner.lu

Table Ronde Luxembourg Bei der Table Ronde handelt sich laut eigenen Angaben um eine landesweit agierende gemeinnützige Organisation, die die Leitgedanken der Zeit ausdrückt: Den Wunsch nach Fortschritt und Frieden. Die Mitglieder organisieren Events, wovon das Duck Race wohl das bekannteste ist, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. Die Table Ronde hat 170 Mitglieder, alle Männer unter 40 Jahre. Ihr Leitmotiv lautet „We care for kids“ und das diesjährige Motto „Hands on!“. www.trl.lu