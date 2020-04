Die Éimaischen kann in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Ganz darauf verzichten muss jedoch niemand, denn am Montag gibt es eine Digital-Ausgabe.

Éimaischen einmal anders

(SH) - Für viele Luxemburger gehört die Éimaischen zum Ostermontag einfach dazu. In Zeiten, in denen Menschen physische Distanz zueinander halten sollen, blieb den Organisatoren nichts anderes übrig, als die diesjährigen Ausgaben des Marktes in der Stadt-Luxemburg und in Nospelt abzusagen.

Wegen Corona: Eine besondere Éimaischen Die hauptstädtische Éimaischen wurde für dieses Jahr abgesagt - nun bringen die Organisatoren die Veranstaltung ins heimische Wohnzimmer.

Ganz auf Éimaischen und Péckvillecher verzichten, muss am Montag dennoch niemand. Denn sie wird digital stattfinden. Auf der Webseite des immateriellen Kulturerben in Luxemburg gibt es am Montag dabei nicht nur Péckvillecher zu erhaschen, es wird auch einen Einblick in Archivmaterial geben - von Fotos über Videos bis hin zu Texten, die den Ursprung des Marktes erklären.

