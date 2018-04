Eigensicherung als Mantra

Fast täglich versuchen Autofahrer, sich Polizeikontrollen zu entziehen, so auch beim Blitzermarathon. Wie die Polizisten im Ernstfall auf eine solche Situation reagieren, müssen sie selbst einschätzen.

Während 24 Stunden wurden am Mittwoch beim Speed-Marathon europaweit intensiver als sonst Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Luxemburg hatte die Polizei dabei an insgesamt 240 Punkten Kontrollposten eingerichtet. Das ist eine recht hohe Zahl, wenn man sie mit den direkten Nachbarländern vergleicht. Das Polizeipräsidium Trier richtete beispielsweise 15 Kontrollstellen ein, im Saarland gab es deren 23 und in ganz Belgien 545.



Erneuter Fluchtversuch



Auch bei den Kontrollen im Kontext des Blitzermarathons versuchte am Mittwoch erneut, ein Autofahrer zu flüchten, nachdem er in Alzingen innerorts mit einer Geschwindigkeit von 102 km/h gemessen worden war ...