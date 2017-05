(SH/mth) - Weil er seinen eigenen Wagen angezündet haben soll, um Geld von der Versicherung zu kassieren, wurde ein 43-jähriger Polizist am Donnerstag in erster Instanz zu einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten sowie zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro verurteilt.

Claude G. war vorgeworfen worden, im August 2009 an einer Tankstelle zwei Kanister Benzin sowie diverse Grillanzünder gekauft zu haben. In Deutschland soll er anschließend sein Privatauto, einen älteren SUV einer koreanischen Marke, angezündet haben, dies einige Tage bevor der Versicherungsvertrag auslief. Der Polizist hatte die Tat vor Gericht geleugnet. Die brennbaren Materialien hätten sich in seinem Wagen entweder in der Sommerhitze selbst entzündet, oder es habe ein Dritter Feuer im Wagen gelegt, so seine Aussage.



Alle Parteien haben nun 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil einzulegen.



