Waldgebiet bei Rockeskyll

Eifel: Leichnam von vermisstem Arzt gefunden

Dr. Steffen Braun wurde am 30. Dezember 2022 zuletzt gesehen, sein Auto fand man brennend im Wald. Am Dienstag wurde sein Leichnam gefunden.

(lm/tom) - Der Fall um den seit Januar verschwundenen Gerolsteiner Arzt Steffen Braun nimmt nach der Ausstrahlung der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ eine traurige Wende: Der Leichnam des 53-Jährigen wurde am Dienstagnachmittag in einem Waldstück nordöstlich von Rockeskyll gefunden, wie der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Eric Samel am Mittwoch in der Sendung informiert. Sowohl die Identität des Mannes als auch die Tatsache, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, habe zweifelsfrei bestätigt werden können, heißt es weiter. Opfer und Täter sollen sich laut Aussagen von Kommissarin Anke Malburg gekannt haben. Details können, solange die Ermittlungen laufen, nicht veröffentlicht werden.

Zur Erinnerung: Der 53-jährige Steffen Braun war Arzt am Krankenhaus in Daun. Am 3. Januar wurde er von seinem Arbeitgeber als vermisst gemeldet, weil er nicht zur Arbeit erschien. Zuletzt wurde er dort um die Mittagszeit des 30. Dezember 2022 lebend gesehen. Am frühen Morgen des 3. Januar wurde sein Auto in einem Waldgebiet zwischen Greimerath und Wittlich gefunden - der schwarze Ford Fiesta mit dem deutschen Kennzeichen DAU-PS 908 stand in Flammen und brannte völlig aus.

Das Fahrzeug war auf einem Forstweg abgestellt, der von der Landesstraße 52 in östliche Richtung abzweigt. Die Feuerwehr stellte fest, dass ein Brandbeschleuniger im Spiel war. Der Ort Greimerath im Landkreis Bernkastel-Wittlich liegt ungefähr 45 Kilometer entfernt von Gerolstein, wo Steffen Braun mit seiner Familie lebte.

Am Dienstag hatte die Polizei die Suche nach dem vermissten Mann in der Vulkaneifel fortgesetzt. Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes waren rund 35 Polizisten in Waldgebieten erneut bei Rockeskyll unterwegs, wo der Leichnam schlussendlich gefunden wurde.

