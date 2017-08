(dho) - Nach bisherigen Erkenntnissen sind in Luxemburg weder mit dem Giftstoff Fipronil verseuchte Eier aus den Niederlanden, noch Produkte welche damit kontaminiert sein könnten, im Vertrieb. Dies teilte am Freitagabend das Gesundheitsministerium mit. Auch den niederländischen Behörden zufolge hat keine der betroffenen Firmen Eier an Produzenten in Luxemburg geliefert.



Bisher sind keine Fälle bekannt, in denen Fipronil in einer luxemburgischen Geflügelzucht verwendet wurde.



Die Weltgesundheitsorganisation hat Fipronil als "mittel-toxisch" für Menschen klassifiziert. Laut letzten Erkenntnissen hat Fipronil weder mutagene noch krebserregende Eigenschaften. Selbst bei der höchsten Konzentration von 1,2 mg/kg, die bisher gemessen wurde, sind die Risiken für die Gesundheit gering.



Ursprung in den Niederlanden



Fipronil war in den Niederlanden von der Firma Chickenfriend massenhaft zu Blutlaus-Bekämpfung bei den Hühnern eingesetzt worden. So war es auch in die Eier gelangt, die diese Hühner legten.



Derweil wurden sechs Salatprodukte des Herstellers Neue Mayo Feinkost GmbH in Lübeck wegen belasteter Eier zurückgerufen.



Konkret handelt es sich demnach um „Porreesalat Toscana“, „Oma's Pellkartoffelsalat“, „Gosch Sonntagsfrühstück“, „Eiersalat klassisch“, „Hofgut Eiersalat“ sowie „Hofgut Thunfischsalat“.

Die Produkte wurden laut Warnung recht weit weg von Luxemburg und zwar in der deutschen Hauptstadt Berlin, Hamburg sowie in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein vertrieben.