Lokales 2 Min.

Eicher: "Holzfeuerungsanlage für Sicler vom Tisch"

John LAMBERTY Die Pläne für eine Holzverbrennungsanlage im Industriegebiet Eselborn-Lentzweiler erhitzen die Gemüter. Am Mittwoch gab es neue Infos. Und am Donnerstag fand der Clerfer Bürgermeister Emile Eicher klare Worte.

Es mag am Mittwoch einladendere Orte gegeben haben, um der Hitze des Tages zu entfliehen, als den proppenvollen Dorfsaal in Boxhorn, doch das Thema, das hier am Abend auf der Agenda stand, scheint so manchen in der Region zurzeit noch stärker schwitzen zu lassen als das tropische Sommerwetter.

Energiezentrale erhitzt Gemüter Die Pläne für eine mit Holz betriebene Energiezentrale in der Industriezone Eselborn-Lentzweiler sorgt derzeit für Wirbel in der Region.

Einen guten Monat, nachdem die vom französischen Energieriesen Engie angestrebte Schaffung einer mit Holz betriebenen Energiezentrale in der Industriezone Eselborn/Lentzweiler auch Gegenstand einer Fragestunde im Parlament gewesen war, hatte die lokale Bürgerinitiative "Gesond an d'Zukunft" nun zu einem Infoabend eingeladen, um die interessierte Bevölkerung auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen - und den Druck auf die politischen Entscheidungsträger aufrechtzuerhalten.

Umweltministerium zeigt Bedenken



Wie der Vorsitzende der Initiative, Ben Ansay, dabei zu berichten wusste, hat das Arbeitsministerium dem umstrittenen Projekt Ende Mai bereits seinen Segen gegeben. Andererseits habe das Umweltministerium aber vor wenigen Tagen durchblicken lassen, dass man das Dossier hier in der aktuellen Form nicht als genehmigungsfähig erachte. Gemeinsam mit den Gemeinden der Region, die das Industriegebiet im Kantonalverbund Sicler betreiben, gelte es daher nun im Kampf gegen das Projekt am Ball zu bleiben. Die Kommunen Wintger und Clerf hatten sich im Zuge der Commodo-Prozedur auch bereits gegen die geplante Energiezentrale aufgelehnt.

Die Industriezone Eselborn/Lentzweiler gehört dem Clerfer Kantonalverbund Sicler. Hier hofft man zurzeit denn auch darauf, die Zügel im Kampf gegen die umstrittene Energiezentrale selbst in der Hand zu behalten. Foto: John Lamberty

Die Bedenken der Bürger wie der Kommunalpolitiker sind dabei erdrückend groß: Abgesehen davon, dass die Verbrennung von Holz mit deutlich höheren Schadstoffemissionen verbunden sei als die Gasverfeuerung, müssten die benötigten Holzmassen - die Rede geht von 80.000 Tonnen pro Jahr - auch aus einem Umkreis von 200 Kilometern herangekarrt werden, dies mit allen Auswirkungen auf den Schwerlastverkehr sowie die Lärm- und Luftbelastung. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung gebe es bislang ohnehin nicht.



"Für uns ist das Projekt vom Tisch"



Zudem befürchtet man seitens der Bürgerinitiative, dass sich die als nachhaltig angepriesene Energiezentrale später als getarnte Verfeuerungsanlage für kontaminiertes Abfallholz entpuppen könnte, so wie es offenbar im Industriegebiet Kaiserbaracke im nahen Belgien der Fall ist. Verwiesen wurde am Mittwoch aber auch auf einen enormen Wasserverbrauch zum Betrieb einer solchen Anlage.

Das Projekt sei dabei umso unsinniger als die Industriezone in Eselborn/Lentzweiler dank des bestehenden Gasnetzes bestens mit Energie versorgt sei. Man vermute also, dass es Engie bei dem Vorhaben lediglich um das Einsacken von CO2-Zertifikaten und öffentlichen Subventionen gehe, so Ben Ansay.

Seitens der Kommunalpolitik wurde der Bürgerinitiative am Mittwoch denn auch der Rücken gestärkt. Das Exekutivbüro des Kantonalsyndikats Sicler habe bereits einstimmig abgemacht, die benötigten Terrains nicht zur Verfügung stellen zu wollen, so der Clerfer Bürgermeister Emile Eicher. Zurzeit halte man die Zügel somit selbst in der Hand - zumindest bislang.

Am Donnerstagmorgen bekräftigte Eicher gegenüber RTL seine ablehnende Haltung. Es seien im Zusammenhang mit der Anlage zu viele Fragen offen - sowohl was die Eignung des Geländes angehe, als auch in Sachen der bereits am Mittwoch angesprochenen CO2-Bilanz. Unter anderem Fragen der Statik seien bislang ungeklärt. "Für uns ist das Projekt in der Form vom Tisch", so Eicher.