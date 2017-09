(che) - Anfang September wüteten Hurrikan Irma und Maria auf Sint Maarten, Puerto Rico, der Dominikanischen Republik, Haiti, Florida sowie den Antillen - und hinterließen eine Spur der Zerstörung. Mehr als 20 Menschen starben.



Vier Freiwillige von emergency.lu, die auf humanitäre Einsätze spezialisiert sind, waren anschließend in das Katastrophengebiet gereist - und haben Satelliten auf den Antillen installiert. Das Ziel des Einsatzes: die Wiederherstellung der Kommunikation.

Am Mittwochabend sind die vier Rettungskräfte wieder in Luxemburg angekommen - wo sie von Innenminister Dan Kersch, der "Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire" vom Außenministerium am Flughafen empfangen wurden.

Emergency.lu ist eine Kommunikationsplattform, die von den drei Unternehmen SES Techcom Services, Hitec Luxembourg et Luxembourg Air Ambulance S.A. geleitet und von der Regierung gefördert wird.