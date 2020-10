Ehrenamtliche in der Begräbnispastoral: Für die Menschen da sein

In Luxemburg engagieren sich Ehrenamtliche in der Begräbnispastoral – eine fordernde Aufgabe, die viel Einfühlungsvermögen verlangt, aber auch viel Dankbarkeit bringt.

„Ich bin ehrenamtlich in der Beerdigungspastoral tätig“ – das ist sicher nicht die erste Antwort, die man erwartet, wenn man eine Person danach fragt, was sie so tut. Und doch gibt es in Luxemburg seit 2016 genau das: Laien in der Begräbnispastoral. Zugegeben, wer ehrenamtlich tätig sein möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Die einen engagieren sich in der Flüchtlingshilfe, andere betreuen Senioren, wieder andere bringen sich in der Jugendarbeit ihrer Pfarrei ein.

Dagegen ist das Engagement am Ende des Lebens fast schon etwas ungewöhnlich ...