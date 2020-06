In der Route du Vin ist es am Montagabend zu einem dreistündigen Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Haus war einem Schadenfeuer zum Opfer gefallen.

Ehnen: Leerstehendes Haus geht in Flammen auf

(str)- Kurz nach 22 Uhr am Montagabend haben gleich mehrere Zeugen der Notrufzentrale einen Brand in einem Einfamilienhaus der Route du Vin in Ehnen gemeldet. Das schreibt der Corps grand-ducal d'incendie et de sauvetage (CGDIS) am Dienstagmorgen in einer Mitteilung.

Erste Einsatzkräfte vor Ort stellten fest, dass das Feuer sich bereits über den gesamten Dachstuhl des Hauses ausgebreitet hatte. Zudem zeigte sich, dass das Gebäude unbewohnt war.

Erst gegen 1 Uhr am Dienstagmorgen war der Brand gelöscht. Am Haus entstand großer Sachschaden, verletzt wurde aber niemand.

Am Brandort waren 30 Löschkräfte aus Wormeldingen, Mertert-Grevenmacher, Flaxweiler und Remich im Einsatz.

