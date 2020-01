Wie eine Facebook-Nutzerin am Montagabend auf dem sozialen Netzwerk mitteilte, wurde kurz vor 22 Uhr auf ein auf der Rue de Mondercange fahrendes Fahrzeug geschossen.

Ehleringen: Unbekannte schießen auf Auto

(rc) - Am Montagabend kam es auf der Höhe des Bauernhofes in der Rue de Mondercange in Ehleringen zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall.

Wie eine Facebook-Nutzerin auf dem sozialen Netzwerk am späten Montagabend mitteilte, soll kurz vor 22 Uhr seitlich auf ein auf der genannten Strecke vorbeifahrendes Auto geschossen worden sein. Dabei soll es sich um das Fahrzeug der Tochter der Userin handeln.

Auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" bestätigte eine Pressesprecherin der Polizei den Vorfall. Beamten sollen vor Ort gewesen sein, um sich ein Bild der Lage zu machen. Die betroffene Person habe denn auch eine Anzeige erstattet.

Derzeit würden die Ermittlungen laufen, hieß es weiter. Ob es sich nun um einen Einschuss eines Luftgewehres oder einer anderen Waffe handelt, ist noch nicht bekannt. Auch wer die (oder der) Täter sind (ist), ist unklar.

Nützliche Informationen sind an die Polizei zu richten.