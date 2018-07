Mitten in der Nacht ist ein Ehepaar von zwei unbekannten Tätern auf einem Autobahnrastplatz an der A6 in ihrem Wohnwagen überfallen worden.

Ehepaar in Wohnwagen überfallen

Ein Ehepaar aus der Schweiz ist in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Rastplatz an der A6 in ihrem Wohnwagen überfallen worden.

Das Paar machte an der Autobahnraststätte Aire de Capellen an der A6 Richtung Belgien Halt, um dort zu übernachten. Um 4 Uhr brachen zwei unbekannte Täter das Wohnmobil auf und stahlen zwei Brieftaschen.

Die beiden Schweizer wurden wach und schrien die Täter an, die daraufhin in unbekannte Richtung flüchteten. Die Geldbeutel wurden auf dem Rastplatz wiedergefunden, doch sämtliches Bargeld war weg.