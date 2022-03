200 Personen sollen in dem Gebäude unterkommen. Zunächst fallen aber noch einige Vorarbeiten an.

Gasperich

Ehemaliges Wort-Gebäude wird zur Flüchtlingsunterkunft

Im ehemaligen Sitz des „Luxemburger Wort“ in Gasperich sollen demnächst ukrainische Flüchtlinge unterkommen. Wie „Radio 100,7“ am Freitag als Erstes berichtete, soll das Gebäude 200 Personen eine Unterkunft bieten.

Die Suche nach Auffangstrukturen Die Luxexpo steht nur noch bis zum 11. April zur Verfügung. In der Gemeinde Contern wird an einer Lösung gearbeitet.

Wie ein Sprecher des Bistums, der Besitzer des Gebäudes, auf Nachfrage betont, stehen aber zunächst einige Vorarbeiten an. So müssten die Sanitäranlagen im Gebäude noch für die neuen Bewohner angepasst werden. Unter anderem gebe es noch nicht genügend Duschen. Derzeit befinden sich etwa 2.900 ukrainische Kriegsflüchtlinge in Luxemburg.

