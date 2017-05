(str/SH) - Ein ehemaliger Polizeischüler, der sich wegen seiner Verwicklung in eine Auseinandersetzung im Februar 2015 vor einer Diskothek in Limpertsberg vor Gericht verantworten musste, wurde am Mittwoch zu einer dreimonatigen Haftstrafe auf Bewährung sowie zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro verurteilt.



Sein Bruder wurde freigesprochen. Der Ansicht der Richter zufolge soll er aus Notwehr gehandelt haben.

Weitere Haftstrafen wurden indessen gegen die Widersacher der Geschwister während des Streites ausgesprochen: Hamza B. bekam zwölf Monate auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 750 Euro, Graziano S. vier Monate auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 1.000 Euro.

Die genauen Umstände der Schlägerei konnten während des Prozesses nicht geklärt werden. Sicher ist nur, dass Hamza B., am Ende stark im Gesicht blutete. Seiner Aussage nach sei die Verletzung auf einen Schnitt mit einem Klappmesser zurückzuführen, das Neal F. gegen ihn eingesetzt habe. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde jedoch nie gefunden.



Für Neal F. hatte der Streit allerdings berufliche Konsequenzen. Die Vereidigung war dem Polizeischüler im September 2015 verweigert worden. Am Dienstag meldete sich die Polizeigewerkschaft hierzu zu Wort. Die SNPGL sprach von einer illegalen Handlung des Ministers für Innere Sicherheit. Das sah offensichtlich auch das Verwaltungsgericht so, das anordnete, den Schüler zu vereidigen.



