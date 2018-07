eGates für den Findel

Die Grenzkontrolle für Reisende außerhalb des Schengenraumes erfolgt auch hierzulande fortan automatisiert. Am Donnerstag fand die offizielle Präsentation statt.

Die Grenzkontrolle für Reisende außerhalb des Schengenraumes erfolgt auch hierzulande fortan automatisiert. Am Donnerstag fand die offizielle Präsentation statt.

(jed) - Kürzere Wartezeiten durch eine schnellere Abfertigung der Reisenden. Das ist das Ziel, das mithilfe der neuen sogenannten Automated border control gates am Flughafen erreicht werden soll.



Am Donnerstag wurde dieses System der automatischen Grenzkontrolle offiziell in Betrieb genommen. Per biometrischem Scan des Reisepasses und des Gesichts überprüfen diese eGates fortan die Passagiere im 20-Sekundentakt. Einige wenige Flughafenpolizisten führen dabei weiterhin manuelle Kontrollen durch.



Insgesamt sollen zehn solcher eGates Abhilfe bei der Einreise aus beziehungsweise Ausreise in Nicht-Schengen-Länder schaffen ...