Die Infrastrukturarbeiten auf der Place Dargent liegen im Zeitplan und die Einbahnstraße bleibt bis Ende des Jahres bestehen.

Eecher Plaz: Baustelle in der Halbzeit

Jeff WILTZIUS Die Infrastrukturarbeiten auf der Place Dargent, welche Anfang März begonnen haben, liegen im Zeitplan. Die provisorische Einbahnstraße bleibt derweil bis Ende des Jahres bestehen.

Die Arbeiten an der Place Dargent, auch genannt Eecher Plaz, sowie in den angrenzenden Straßen in Eich und Beggen verlaufen nach Zeitplan, erklärt die Pressesprecherin der Hauptstadt, Patricia Kariger, dem "Luxemburger Wort" auf Nachfrage hin.

Bis Ende des Jahres werde in der Rue de Mühlenbach und Rue d'Eich noch Rohre für Wasser und Gas sowie Leitungen für Strom und Post verlegt.

Im Bereich der Rue Munchen-Tesch, Rue Laval und Place Dargent ist die Erneuerung der Infrastrukturen so weit abgeschlossen. Die letzten Detailarbeiten in dem Bereich werden in den nächsten Wochen vollendet.

4 Verantwortlich für die Baustelle sind die Stadt Luxemburg, der Energieversorger Creos und das Postunternehmen. Foto: Guy Jallay

Verantwortlich für die Baustelle sind die Stadt Luxemburg, der Energieversorger Creos und das Postunternehmen. Foto: Guy Jallay

In der letzten Baustellenphase, die im April 2020 beginnen dürfte, werden unter anderem Wasser- und Gasleitungen von der Place Dargent zur Rue d'Eich hin verlegt.



Die provisorische Einbahnstraße Richtung Stadtzentrum in der Rue d'Eich wird voraussichtlich bis Ende des Jahres bestehen bleiben, so die Pressesprecherin weiter.

Baustelle noch bis Juli 2020

Seit Anfang März wird auf der Eecher Plaz gearbeitet. Hintergrund ist die Verstärkung beziehungsweise Erneuerung der Netze – ob Kanalisation, Trinkwasser, Strom, Gas, Beleuchtung, Glasfaser oder Ampelanlagen.

Verantwortlich für die Baustelle sind die Stadt Luxemburg, der Energieversorger Creos und das Postunternehmen.



Die Kosten für die Arbeiten belaufen sich auf insgesamt 6,05 Millionen Euro. Den Löwenanteil trägt Creos mit 3,2 Millionen Euro. Die Stadt Luxemburg ist mit rund 2,4 Millionen Euro und das Postunternehmen mit 369.000 Euro beteiligt.

Die Place Jean-François Dargent ist ein Verkehrsknotenpunkt in Luxemburg-Stadt. Er liegt auf der Hauptachse zwischen der Hauptstadt und Mersch. Von diesem Platz zweigt ebenfalls die Strecke Richtung Echternach ab.

