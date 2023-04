Der Bürgermeister von Cattenom konnte sich bei Electricité de France offenbar kein Gehör verschaffen.

Atomstrom

EdF plant keine neuen Reaktoren in Cattenom

Gabrielle ANTAR Der Bürgermeister von Cattenom konnte sich bei Electricité de France offenbar kein Gehör verschaffen.

In Cattenom sollen keine neuen Reaktoren gebaut werden, auch wenn der Plan von Präsident Emmanuel Macron bis 2050 14 neue AKWs in Frankreich vorsieht. Cattenom stehe „derzeit“ nicht auf der Liste der vorgeschlagenen Orte, so das staatliche französische Energieunternehmen Électricité de France (EDF), berichtet das „Tageblatt“.

Diese Entscheidung fiel, obwohl der Bürgermeister von Cattenom, Bernard Zenner, seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht hatte, weitere Kernreaktoren in Grenznähe zu Luxemburg anzusiedeln. „Ich hoffe, dass alle gewählten Vertreter der Region meinem Willen folgen werden, zwei neue Kernkraftwerke in Cattenom zu eröffnen“, sagte er im Februar dem Radiosender France 3 Grand Est.

Gefährdete Energieversorgung

Macron hat auf den Bau weiterer Kernkraftwerke gedrängt, um den Energiebedarf des Landes zu decken, da sich die aktuellen Anlagen, die in den 1970er- und 1980er-Jahren gebaut wurde, dem Ende ihrer Lebensdauer nähern. Die Leistung des Versorgungsunternehmens sank im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 1988, als es etwa ein Dutzend seiner 56 Reaktoren wegen Reparaturen vom Netz gingen. In der Tat waren an mehreren Anlagen Ermüdungs- und Korrosionsrisse festgestellt worden.

Sechs Anlagen in Penly

Sechs der 14 vorgeschlagenen neuen Reaktoren werden in Penly an der Nordküste Frankreichs gebaut. Der Bau soll 2027 beginnen, was bedeutet, dass sie zwischen 2035 und 2037 in Betrieb gehen könnten, berichtete das „Tageblatt“ vorige Woche. Der Standort der anderen acht Reaktoren sei noch nicht festgelegt, sagte EDF. Die verbleibenden werden jedoch auf oder in der Nähe bestehender Atomzentralen gebaut, so die Zeitung.

Während Frankreich die Kernenergiekapazitäten so verdoppelt, werden am Samstag die letzten verbliebenen Atomkraftwerke Deutschlands abgeschaltet.

Sorgenkind Cattenom

Energieminister Claude Turmes bekräftigte Anfang dieses Monats in einer parlamentarischen Anfrage die ablehnende Haltung Luxemburgs gegenüber Atomstrom, nachdem der Bürgermeister von Cattenom seine Ideen publik gemacht hatte.

Électricité de France musste seine vier Reaktoren in Cattenom im vergangenen Jahr wiederholt anhalten und wieder hochfahren, nachdem Korrosionsrisse und Fehlfunktionen festgestellt worden waren.

Dieser Artikel erschien erstmals bei der „Luxembourg Times“. Übersetzung ins Deutsche: Teddy Jaans.

