Echternacherbrück: Dachstuhl in Flammen

Am Samstagnachmittag brach in einer Dachgeschosswohung im deutschen Echternacherbrück ein Feuer aus. Die Feuerwehr war vor Ort. Auch Einsatzkräfte aus Luxemburg waren im Einsatz.

(siko/miz) - Am Samstagnachmittag ist im deutschen Echternacherbrück in der Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. „Die Bewohnerin der Wohnung hatte beim nach Hause kommen kurz vor 15 Uhr den Brand bemerkt und sofort Alarm geschlagen“, so Joachim Hönel, Pressesprecher der Feuerwehr VG Süd-Eifel. Sofort rückten über 50 Einsatzkräfte, davon mehr als 20 aus Echternach und Consdorf, aus.



Die Einsatzkräfte hatten den Brand rasch unter Kontrolle, konnten jedoch nicht verhindern, dass die Dachgeschosswohnung durch das Feuer komplett zerstört und unbewohnbar wurde. Angaben über die Brandursache bzw. Schadenshöhe konnte der Pressesprecher der VG Süd-Eifel Joachim Hönel am Samstagnachmittag noch nicht machen.



Da sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in dem Zweifamilienhaus befand, gab es keine Verletzten. Im Einsatz war neben den Kräften aus Luxemburg die Feuerwehr aus Irrel, Echternacherbrück, Minden, Bollendorf, der Einsatzleitwagen aus Neuerburg, NZW Körperich, das DRK aus Echternacherbrück und die Polizei aus Bitburg.