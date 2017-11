(vb) - Die neue Direktorin der Regionalen Musikschule Echternach, Nadine Bichler, ist am Mittwoch verstorben. Die Saxofonistin und Dirigentin wurde 49 Jahre alt.



Erst am 1. Oktober ging für sie ein Wunsch in Erfüllung, als sie offiziell mit der Leitung der Musikschule betraut wurde. Wegen schwerer Krankheit konnte sie ihren Posten nicht ausüben. Ihr Vorgänger Marc Juncker übernahm in Vertretung die Leitung der Musikschule.



Nadine Bichler begann ihre Saxofon-Ausbildung am Konservatorium der Stadt Luxemburg, die sie 1993 abschloss. In Liège und Maastricht studierte sie anschließend weiter ihr Instrument und belegte Weiterbildungskurse bei verschiedenen Professoren. In Luxemburg schloss sie eine Ausbildung zur Anästhesie-Krankenschwester ab. An der Musikschule Echternach war sie viele Jahre als „Chargée de cours“ tätig und belegte eine Weiterbildung zur Dirigentin.