Ein 51-jähriger Arbeiter ist am Montag nach einem Sturz aus dem dritten Stock an seinen Verletzungen verstorben.

Echternach

Mann verstirbt nach Arbeitsunfall

(m.r.) - Auf einer Baustelle in der Rue de la Gare in Echternach ist am Dienstagmorgen ein Arbeiter nach einem Unfall verstorben. Der Mann befand sich im dritten Stock eines Gebäudes, als er gegen 9.10 Uhr in einen Schacht fiel.

Für den 51-jährigen Einwohner aus dem Westen des Landes kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei und Beamte der Gewerbeinspektion waren vor Ort im Einsatz.

