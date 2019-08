Gegen 11.40 Uhr ist am Dienstag in Echternach ein gepanzertes Fahrzeug eines Sicherheitsunternehmens in Brand geraten.

Echternach: Geldtransporter fängt Feuer

Gegen 11.40 Uhr ist am Dienstag in Echternach ein gepanzertes Fahrzeug eines Sicherheitsunternehmens in Brand geraten.





(str) - Am späten Dienstagvormittag ist es Augenzeugen zufolge in der Fußgängerzone in Echternach zu einem Vorfall mit einem Geldtransporter gekommen. Kurz nachdem der gepanzerte Wagen einen Halt an einer Bankfiliale eingelegt hatte, war es in der Rue de la Gare zu einer starken Rauchentwicklung im Motorraum gekommen.

Der Wagen hielt an, einer der bewaffneten Begleiter löschte dann zusammen mit Passanten mit einem Handfeuerlöschgerät den Motorbrand. Minuten später sicherte die Polizei den Ort des Geschehens ab und ein Polizeihubschrauber kreiste über Echternach.

Ein kurioser Zufall: Das Geschäft, vor dem das Fahrzeug zum Stillstand kam, trägt den Namen "Explosif".



Wie die Polizei am Nachmittag auf Nachfrage hin bestätigte, wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt.