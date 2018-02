(dho) - In der Nacht zum Dienstag hat es in Echternach in einem Einfamilienhaus im Val des Roses einen Brand gegeben.



Die Bewohner waren gegen 2.30 Uhr durch den Rauch wach geworden und konnten sich in Sicherheit bringen.



Mit schwerem Atemschutz musste die Feuerwehr das Haus betreten, um das Feuer zu löschen. Bei dem Zwischenfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden ist jedoch hoch.