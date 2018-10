Echternach bekommt neue City-Navette

Der neue Busbahnhof von Echternach erhitzt weiterhin die Gemüter. Denn längst sind nicht alle Folgen des Umzugs der Busstege beseitigt.

Seit drei Wochen wird die Al Gare in Echternach nicht mehr von den Linien- und den Schulbussen bedient. Stattdessen bleiben sie am neuen provisorischen Busbahnhof auf dem einstigen Parkplatz Roam im Ortsteil Bréil stehen, um dort ihre Fahrgäste abzusetzen oder aufzunehmen. Dieser im Hinblick auf die Umsetzung des Masterplans Gare bedingte Umzug der Busstege in den Bréil erhitzt seit dem Inkrafttreten der Neuerungen die Gemüter in der Stadt. Und dies aus mehreren Gründen.



Wegen der Sicherheitsbedenken wurde der Umstand, dass die Schüler aus dem Lyzeum auf dem Weg vom Busbahnhof zum Abteigelände zwei viel befahrene Straßen überqueren mussten, heftig kritisiert ...