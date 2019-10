Echternach: Auf dem Weg zum Badeteich

Die Gemeinde Echternach lässt demnächst den Seegrund entschlammen. Parallel dazu wird das Wasser analysiert im Hinblick auf die Anlegung eines Badeteichs.

Das Freizeitgelände am Stadtrand von Echternach aus Richtung Lauterborn kommend wird das ganze Jahr über von vielen Besuchern aufgesucht. Um das Naherholungsgebiet noch attraktiver zu gestalten, plant die Gemeinde nun einige Neuerungen.

So gibt es in der Müllerthal-Region zwar viele Wanderwege sowie Kultur- und Sporteinrichtungen, doch kein Badegewässer, da weder die Flüsse Sauer, Schwarze Ernz und Weiße Ernz noch der Echternacher See als solches ausgewiesen sind ...