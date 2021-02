Echte Kriminalfälle aus erster Hand

Nach rund 40-jährigem Wirken im Luxemburger Justizapparat, davon 17 Jahre als Staatsanwalt am Bezirksgericht in Diekirch, tritt Jean Bour am kommenden 20. Mai offiziell in den Ruhestand. Das Luxemburger Wort bat den angehenden Pensionär vor seinem Abschied noch einmal zum freundschaftlichen „Kreuzverhör“.