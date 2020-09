ECG: Schule in der Pionierrolle

Die Ecole de commerce et de gestion zählt 50 Lenze und will die Referenzschule für den Wirtschaftssektor werden. Dabei helfen ihr gleich mehrere Partner.

Die Geschichte der Ecole de commerce et de gestion (ECG) beginnt im Herbst 1970 mit einer Schulklasse im Lycée Michel Lucius in Limpertsberg. Pierre Kayser, der ein paar Jahre später erster Direktor des ECG wird, hat erkannt, dass das Bildungsangebot in den bestehenden Lyzeen nicht der Nachfrage aus dem Wirtschaftssektor entspricht. 1974 wird das Gesetz zur Schaffung des ECG in der Abgeordnetenkammer genehmigt, 1979 folgt der Zusatz „Lycée technique“.



Neuer Name und neue Herausforderungen

Aktuell besuchen um die 650 Schüler die Bildungsstätte auf dem Campus Geesseknäppchen in Merl ...