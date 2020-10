Wegen eines Corona-Falls mussten die Schüler des ECG am Montag in den Homeschooling-Modus. Ab Donnerstag drücken sie wieder die Schulbank.

ECG kehrt wieder zu normalem Unterricht zurück

Rosa CLEMENTE Wegen eines Corona-Falls und dem diesbezüglichen Personalmangel wechselten die Schüler des ECG am Montag in den Homeschooling-Modus. Ab Donnerstag drücken sie wieder die Schulbank.

Weil es bei einem Verwaltungsmitglied der hauptstädtischen Ecole d'économie et de gestion (ECG) in der vergangenen Woche zu einem Corona-Fall kam, mussten mehrere Mitglieder des Lehrpersonals, des Sekretariats sowie der Direktion vorsichtshalber in Quarantäne. Da es sich bei den Quarantäne-Fällen unter anderem um zehn Lehrer handelte, war es laut ECG-Direktor Joseph Britz nicht mehr möglich, den Unterricht aufrechtzuerhalten.

Demnach griff die Sekundarschule am Montag auf das Homeschooling zurück – zumindest, solange bis die Ergebnisse der Corona-Tests der betroffenen Personen vorliegen. Aus einem internen Schreiben, das Schuldirektor Joseph Britz am Dienstag an die Eltern der Schüler und an das Personal verschickte, geht nun hervor, dass alle durchgeführten Tests negativ sind. Demnach könne der Unterricht ab Donnerstag wieder im Schulgebäude stattfinden.

Weiter heißt es im Schreiben, dass die bereits vor dem Homeschooling geplanten Prüfungen für Donnerstag und Freitag stattfinden können, sofern die jeweiligen Lehrer dies so wollen. Und auch die Schulkantine des ECG wird ab Donnerstag wieder ihre Türen öffnen.

