Eben mal das Dorf gepimpt

In Kahler stellt der junge Urban Art-Künstler Alain Welter seine Werke, größtenteils auf Häuserfassaden, aus. Fotostrecke hier online.

Wer Lust auf den Besuch einer Kunstgalerie im Freien hat, der sollte einen Besuch im idyllischen Ort Kahler an der luxemburgisch-belgischen Grenze in Betracht ziehen. Dort stellt der junge Urban Art-Künstler Alain Welter seine Werke, größtenteils auf Häuserfassaden, aus.









Als Günther Sallermann, ein alteingesessener Pferdehalter aus Kahler, sah, dass der Sohn der Familie Welter, Alain, der am anderen Straßenende wohnt, dabei war, das Haus der Familie des ehemaligen Bürgermeisters mit Farbe vollzusprühen, da hielt er inne. Er sah sich dieses Treiben mal etwas genauer an. Nach kurzem Betrachten stand für ihn fest: „Das will ich auch. Und zwar auf dem leer stehenden Haus meiner Eltern.“



Also redete er mit dem Studenten Alain Welter, der hier eigentlich dabei war, seine Bachelorarbeit zu verwirklichen ...