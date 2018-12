Ebbe und Flut

Ein regelrechter Kaufwahn auf der einen Seite, leere Läden auf der anderen – die Situation um den Einzelhandel scheint paradox.

Nach dem Fest ist vor dem Fest, das wird dieser Tage nirgendwo deutlicher, als in den Geschäften. Gerade die großen Einkaufszentren stürmen die Kunden, als gäbe es kein Morgen, als würden die Läden nicht bloß einen Tag, sondern eine ganze Woche schließen. Paradoxerweise steht dieser Konsumwahn zum Jahresende in krassem Gegensatz zu einem besorgniserregenden Geschäftesterben, wie es das ganze Jahr über in den großen und kleinen Städten im Land zu beobachten ist.



Es ist ein widersprüchliches Phänomen, dessen Ursachen auf verschiedenen Ebenen zu suchen sind ...