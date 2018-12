Gute Nachrichten für Autofahrer: Entlang der Baustelle auf der E411 soll beiden Richtungen demnächst wieder eine zweite Spur freigegeben werden.

E411: Verkehr rollt bald wieder zweispurig

(m.r.) - Die Verkehrsbedingungen an der belgischen Grenze sollen sich schon bald wieder verbessern. Denn entlang der Großbaustelle auf der E411 zwischen Arlon und Sterpenich soll ab dem 13. Dezember wieder eine zweite Spur in Richtung Luxemburg eröffnet werden. Dies teilte das zuständige Bauunternehmen Sofico am Donnerstagmorgen mit. Auf dem Streckenabschnitt wird zunächst eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 km/h gelten.

Auch Änderungen in Richtung Brüssel



Die Bauarbeiten sind allerdings noch nicht abgeschlossen. In den kommenden Wochen wird der Verkehr in Richtung Luxemburg deshalb außerhalb der Hauptverkehrszeiten immer wieder nur über eine Fahrspur geleitet werden. Ab dem 16. Dezember soll dann zumindest in Richtung Brüssel das Fahren unter normalen Bedingungen (120 km/h) auf zwei Spuren wieder möglich sein.



Im Zuge der Baustelle wird Belag der etwa elf Kilometer langen Strecke zwischen Arlon und Sterpenich in Fahrrichtung Luxemburg saniert. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im kommenden April abgeschlossen werden.