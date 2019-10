Am Dienstag schossen sie wie Pilze aus dem Boden: E- Tretroller der Firma Bird in Kirchberg. Die Stadtverantwortlichen sind nicht erfreut.

E-Tretroller machen sich in Hauptstadt breit

(rr) - Am Dienstag hat das weltweit tätige Unternehmen „Bird“ 250 E-Tretroller in der Hauptstadt an den Start gebracht, und das ohne Erlaubnis der Stadtverantwortlichen. Weitere sollen folgen.

„Wir unterstützen die Firma nicht“, betonte Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt auf Nachfrage. Und: „Wir wollen keine Vereinbarung mit der Firma, die Bürgermeisterin Lydie Polfer und mich gestern Abend schriftlich in Kenntnis gesetzt hat."

Wer die Tretroller nutzen will, muss zunächst eine App herunterladen. Die Aktivierung des Rollers kostet 1 Euro, weitere 35 Cent werden pro gefahrener Minute fällig.



Die Roller stehen unter anderem entlang der Tramtrasse unweit der Coque. Foto: Diane Lecorsais