E-Tretroller auf dem Vormarsch

Sophie HERMES Elektrische Tretroller gehören in Luxemburg zwar längst nicht mehr zu den Exoten im Straßenverkehr, dennoch hat sich noch nicht jeder an sie gewöhnt. An einer gesetzlichen Regelung wird gearbeitet.

In vielen Metropolen sind sie nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken: Elektrische Tretroller, auf denen sich nicht nur Einheimische schnell von A nach B bewegen, sondern die auch von Touristen genutzt werden, um während ihrer Sightseeingtour rascher von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit zu gelangen. Auch in Luxemburg sind die Gefährte längst angekommen, wenn auch derzeit nur als private Beförderungsmittel ...