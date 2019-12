Der Verkauf von Flüssigtabak ist in Luxemburg streng reglementiert - und der Import über ausländische Verkaufsplattformen verboten.

E-Liquids aus den USA: Gefahr aus der Elektrozigarette

Steve REMESCH

(str) - In den USA macht derzeit eine regelrechte Vergiftungsepidemie nach dem Konsum von elektronischen Zigaretten Schlagzeilen: Die neuesten offiziellen Zahlen listen 2.291 Fälle auf, bei denen ein Krankenhausaufenthalt erforderlich war. Zudem sind 48 Menschen zu Tode gekommen.



Die Ursachenforschung ist zwar noch nicht abgeschlossen, allerdings gibt einen starken Verdacht gegen bestimmte Zutaten im Flüssigtabak, dem sogenannten E-Liquid. Diese Stoffe sind allerdings in Luxemburg nicht zugelassen. Das betont Gesundheitsminister Etienne Schneider (LSAP) in seiner Antwort auf eine parlamentarische Antwort des LSAP-Abgeordneten Mars Di Bartolomeo.



Bei diesen verdächtigen Substanzen handelt es sich um den Cannabis-Wirkstoff THC und ein synthetisches Vitamin-E-Derivat.



Aus Gesundheitsgründen sind in Luxemburg eine ganze Reihe von Zusätzen in Tabakprodukten verboten: So etwa Vitamine, Kaffein, Taurin und andere Stimulanzien sowie Stoffe, welche den ausgeatmeten Dampf einfärben; Substanzen, welche die Aufnahme von Nikotin verstärken oder erleichtern und Stoffe, die auch ohne Verbrennung krebserregend sind oder bei der Fortpflanzung toxische Auswirkungen oder Mutationen herbeiführen können.



Zudem ist derzeit auch kein CBD-haltiger Flüssigtabak zugelassen. Neue E-Liquids müssen sechs Monate vor ihrer Markteinführung dem Gesundheitsministerium gemeldet werden.



Luxemburg ist darüber hinaus eines der Länder, das den Import von Tabakerzeugnissen über Verkaufsplattformen aus dem Ausland generell untersagt.