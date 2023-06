In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Muttertagsgeschenke.

Gazettchen

E Fischi oder eng Combinaison

Durch die unseelige Weltlage, die zahlreiche Menschen dazu zwingt, ihre angestammte Heimat zu verlassen, ist in den vergangenen Jahren in der hiesigen Öffentlichkeit wieder ein Kleidungsstück zu sehen, das lange Zeit in Vergessenheit geraten war.

Zum Vatertag gibt es e sonndëssen Hutt oder eng Krawatt.

Es geht dabei um das Kopftuch, das die Frauen aus fernen Ländern tragen. Dabei kann ich mich aus meiner Jugend sehr wohl erinnern, dass es für die Damen hierzulande auch ein Stück der Eleganz bedeutete, einen schönen „Fischi“ um den Kopf zu tragen. Besonders der kürzlich erst begangene Muttertag war ein fester Termin im Kalender, um der Mama einen neuen Fischi zu schenken. Für die besonderen Gelegenheiten oder Feste sowie zum sonntäglichen Kirchgang bot es sich an, mit dem neuen Accessoire zu glänzen.

Falls dann noch zusätzlich dazu in einer Ecke des Tuchs ein Markenname zu sehen war, ist das eine willkommene Zugabe gewesen. Das männliche Pendant musste dann bis in den Herbst warten, um am Vatertag einen neuen „sondëessen Hutt“ als Überraschung zu erhalten. Es sei denn, es war das Jahr, wo eine neue Krawatte fällig war. So hatte ein Onkel von mir sich den Vatertag im Kalender vorgemerkt als den Tag „wou ech eng nei Krawatt kréien“. Wenn wir nun schon bei allen möglichen Textilien sind, die zu speziellen Tagen verschenkt wurden, so erinnere ich mich an ein Kleidungsstück, das ebenfalls zu Muttertag Hochsaison erlebte.

Ich weiß gar nicht mal, ob es so etwas heute noch gibt, da ich mich äußerst selten in Lingerieläden umschaue. Auf jeden Fall war es im vorigen Jahrhundert von gutem Ton, falls das Geschenk zu Muttertag kein Fischi sein sollte, dass es dann „eng schéi Combinaison“ werden würde. Ich höre schon die Frage: „Eng schéi wat?“ Ich wäre gespannt, wie viele Mütter dieses Jahr solch ein originelles Geschenk bekommen haben.

