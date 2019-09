Einer der Gehilfen des Kinderschänders, Michel Lelièvre kommt unter Bedingungen frei.

Dutroux-Komplize kommt frei

(TJ) - Er war einer der Hauptakteure in der sogenannten Affäre Dutroux und hatte diesem bei vielen der Gräueltaten, die Belgien 1996 erschütterten, geholfen. Unter anderem war er schuldig gesprochen worden, zusammen mit Dutroux die beiden Mädchen An Marchal und Eefje Lambrecks lebendig in Jumet vergraben zu haben.

Leilièvre soll nun unter bestimmten Bedingungen auf freien Fuß kommen. Das für den Strafvollzug zuständige belgische Gericht habe dies am Montag entschieden, so die Tageszeitung "7sur7" auf ihrem Internetportal. Er war 2004 zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, hat davon also 15 Jahre verbüßt.

Eine der mit der Freilassung verknüpften Bedingungen ist, dass Lelièvre binnen sechs Monaten einen Wohnsitz findet. Sollte er das nicht schaffen, gelte die Entscheidung des Gerichts nicht mehr und Lelièvre müsse einen neuen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Lelièvre darf sich zudem in verschiedenen Zonen Belgiens - darunter die Wohnorte der Verwandten der damaligen Opfer Sabine, An, Eefje und Laetitia - nicht aufhalten.