(dho) - Die Polizei ermittelt in 16 Fällen, bei denen Autofahrern die Reifen zerstochen wurden, oder die Luft abgelassen wurde.



Die Vorfälle ereigneten sich wohl allesamt in der Nacht auf Sonntag in der Nähe des Bahnhofs Clerf, sowie entlang der Route den Bastogne in Richtung Lentzweiler.



Eventuelle Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei in Ulflingen unter der Nummer 24487-500 zu melden. Außerdem teilt die Polizei mit, dass sie jedem der sein Fahrzeug in der Umgebung geparkt hat rät, die Reifen vor der Abfahrt auf mögliche Schäden zu kontrollieren, um Unfälle zu vermeiden.