Wiedereröffnung des "Wantermaart"

"Durch die Schließung haben wir 3.500 Euro verloren"

Thomas BERTHOL Der Markt bei der Gëlle Fra hat wiedereröffnet. Die Schließung hat auch bei Händlern, die nicht vom Feuer betroffen waren, für Einbußen gesorgt.

Weihnachtslieder, Glühwein und Gromperekichelcher haben am Dienstag um 12.30 Uhr ihre Rückkehr auf dem Weihnachtsmarkt bei der Gëlle Fra gefeiert. Aufgrund eines Brands in der Nacht zum Sonntag war der „Wantermaart“ seither geschlossen. „Ich habe Lärm gehört und die Feuerwehr kommen sehen“, erinnert sich Claire Lignières-Counathe, die Botschafterin von Frankreich in Luxemburg, die gegenüber dem Markt wohnt. Am Montagnachmittag hatte die Hauptstadtbürgermeisterin Lydie Polfer (DP) während der Gemeinderatssitzung erklärt, dass es sich nicht um Brandstiftung gehandelt hatte, sondern das Feuer durch ein technisches Problem bedingt war.

Die Flammen haben in der Nacht zum Montag zwei Stände (Jean la Gaufre sowie eine Bude mit Holzspielzeug) komplett zerstört, ein weiterer Stand mit Schmuck sowie ein Baum wurden beschädigt. Dieser Teil des Weihnachtsmarktes war denn auch am Dienstag gegen 13 Uhr aufgrund von Aufräumarbeiten noch geschlossen.

„Die meisten Händler waren am Montag bereits wieder hier“, sagt die Angestellte eines Standes. Durch die Schließung am Sonntag habe ihr Stand „3.500 Euro an einem Tag eingebüßt“.

2 Die Spuren des Feuers sind noch sichtbar. Foto: Thomas Berthol

um weitere Bilder zu sehen. Die Spuren des Feuers sind noch sichtbar. Foto: Thomas Berthol Am Dienstagmittag wurden noch Aufräumarbeiten durchgeführt. Foto: Thomas Berthol

Wie Denise, die Verantwortliche einer Imbissbude, erklärt, hatte sie am Sonntagmorgen von dem Vorfall gehört: „Wir waren traurig für die Betroffenen.“ Auch wenn ihr Stand sich nicht im Bereich des Brandes befand, so hatte die Schließung des Marktes dennoch einen Einfluss auf ihre Einnahmen - vor allem, weil der Sonntag als Tag mit hohem Andrang gilt.

„Es ist Schicksal“, fügt ihr Mann Philippe hinzu. Der Händler aus Arlon kommt seit zehn Jahren nach Luxemburg. „Wir mussten einige Waren wegwerfen. Wir hatten am Samstag bereits Vorbereitungen für den Folgetag getroffen. Wir haben Kontakt mit unserem Versicherer aufgenommen. 15 bis 20 Liter Teig mussten wir wegschmeißen.“

Der „Wantermaart“ ist noch bis zum 1. Januar täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr. Am 24. und 25. Dezember ist geschlossen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei „Virgule“. Übersetzung: Sophie Hermes

