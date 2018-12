In einer Zeit, in der in mehreren europäischen Städten das Fahren von alten Dieselautos verboten wird, stellen sich Autofahrer immer mehr Fragen. Der Dachverband "House of Automobile" gibt Antworten.

Lokales 2 Min.

Dürfen 2028 noch Diesel-Autos fahren?

Rosa CLEMENTE In einer Zeit, in der in mehreren europäischen Städten das Fahren von alten Dieselautos verboten wird, stellen sich Autofahrer immer mehr Fragen. Der Dachverband "House of Automobile" gibt Antworten.

In einer Zeit, in der in mehreren europäischen Städten das Fahren von alten Dieselautos verboten wird und Hybridautos immer mehr im Rampenlicht stehen, stellt sich die Dachorganisation der Luxemburger Automobilverbände House of Automobile (HOA) den Fragen der Konsumenten. In einer am Mittwoch veröffentlichen Pressemitteilung beantworten die HOA-Experten sieben Fragen, die häufig von Fahrzeugkäufern gestellt werden.



1. Welche Motorisierung ist für ein neues Fahrzeug geeignet?



Derzeit stehen verschiedene Alternativen zur Verfügung: Benzin, Diesel, Elektro (BEV), Hybrid (HEV), wiederaufladbarer Hybrid (PHEV), Erdgas (CNG) und Wasserstoff (FCEV). Jede dieser Varianten erfüllt spezifische Bedürfnisse und bietet den verschiedenen Käufern eindeutige Vorteile. Die Auswahlkriterien hängen von mehreren Faktoren ab, wie unter anderem dem Preis des Fahrzeugs, dem Kilometerstand, dem möglichen Zubehör und dem bestehenden Versorgungsnetz - beispielsweise bei Elektroautos.



2. Erfüllt mein neues Auto die aktuellen Normen?



Zum Messen von Verbrauch und Abgaswerten gab es bis September 2017 den Normverbrauchstest NEFZ. Dieser wurde seitdem durch einen neuen, strengeren Test ersetzt, den sogenannten WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Alle neuen Fahrzeuge werden nun also auf Grundlage des neuen WLTP-Tests homologiert; das heißt, dass die Emissionen den festgelegten Grenzwerten der aktuell geltenden Euro-6-Norm entsprechen müssen.



3. Auf welchem CO2-Ausstoßwert basiert die Besteuerung eines neu erworbenen Fahrzeugs?



Während einer Übergangszeit, die in Luxemburg am 1. Januar 2020 endet, bleibt die bisherige Besteuerung gemäß dem NEFZ-Testzyklus bestehen.



4. Wo ist der korrekte Emissionswert eines neuen Fahrzeugs zu finden?



Derzeit muss sich neben jedem ausgestellten Neufahrzeug ein Energielabel befinden, das sowohl den CO2-Emissionswert als auch den Verbrauch des Autos nennt. Bei allen anderen Fahrzeugen müssen diese Werte im Homologations-Zertifikat (COC) angegeben werden.



5. Haben die Ausrüstung und das Zubehör des Fahrzeugs einen Einfluss auf die Besteuerung?



Der am 1. September 2017 in Kraft getretene WLTP-Emissionstest berücksichtigt in der Tat die Ausrüstung und bestimmtes Zubehör des Fahrzeugs. Die steuerlichen Auswirkungen sind allerdings minimal.



6. Werde ich in einigen Jahren noch in Niedrigemissionenzonen einfahren können?



Die derzeitigen Fahrverbote für Dieselautos in einigen europäische Städten beziehen sich auf die Euro-Normstufen eins bis fünf. Jedes neue Fahrzeug, das der Euro-6-Norm unterliegt, wird also auch in den kommenden Jahren Zugang zu diesen Städten haben.



7. Kann man in zehn Jahren noch Diesel tanken?



Obwohl die Elektrifizierung der Fahrzeuge voranschreitet, gehen wir davon aus, dass auch Benzin-, Diesel- und Gasfahrzeuge noch bis 2050 verkehren werden. Diese Kraftstoffe bleiben also weiterhin verfügbar.