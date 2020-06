Düdelingen: Zweite Phase des Shared Space vor Abschluss

Nach einem Jahr Baustelle werden Autos voraussichtlich von Dienstag an wieder durch die Avenue Grande-Duchesse Charlotte fahren dürfen. Im vergrößerten Shared Space fehlt nur mehr der finale Belag.

Über ein Jahr lang war die Avenue Grande-Duchesse Charlotte in Düdelingen gesperrt. Von Dienstag an wird der Verkehr nach dem Abschluss der zweiten Phase zur Neugestaltung der Hauptgeschäftsstraße wieder durch das Zentrum rollen.

Allerdings mit angezogener Bremse, denn in Shared-Space-Zonen, ein Konzept, das in den 1990er-Jahren in den Niederlanden entwickelt wurde, gelten alle Verkehrsteilnehmer als gleichberechtigte Partner. Konkret: Rücksicht auf Fußgänger ist durchaus erwünscht.

Attraktivität des Zentrums steigern