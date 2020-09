Am Sonntagabend kam es in Düdelingen zu einem Streit, der für zwei Personen offenbar mit dem Tod endete.

Düdelingen: Zwei Männer tot in Wohnung aufgefunden

(dho) - Am Sonntagabend kamen in einer Wohnung in Düdelingen gegen 20 Uhr zwei Personen ums Leben.

Der Polizei war kurz vor 20 Uhr ein Streit in der Wohnung gemeldet worden, bei der auch eine Schusswaffe in Gebrauch sei. Mehrere Streifen begaben sich unverzüglich vor Ort. In der Wohnung wurden dann zwei Männer tot aufgefunden. Eine Schusswaffe konnte sichergestellt werden.

Die beiden Personen wohnten an dieser Adresse, waren aber nicht miteinander verwandt. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und beauftragte die Kriminalpolizei mit den Ermittlungen.



